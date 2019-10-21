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Минобороны КНР: военное сотрудничество Китая и РФ служит основой глобального мира

Российско-китайские военные связи сочетают в себе взаимное доверие "наивысшего уровня, стратегическое сотрудничество и практическое взаимодействие", отметил глава ведомства Вэй Фэнхэ

ПЕКИН, 21 октября. /ТАСС/. Сотрудничество Китая и России в сфере безопасности служит моделью для других стран и является важной основой для глобального мира. Об этом на открывшемся в понедельник Сяншаньском форуме по безопасности в китайской столице заявил министр обороны, член Госсовета КНР генерал Вэй Фэнхэ.

"Мы сохраняем приверженность построению нового вида партнерства в сфере безопасности. В международном военном взаимодействии Китая российско-китайские военные связи сочетают в себе взаимное доверие наивысшего уровня, стратегическое сотрудничество и практическое взаимодействие", - указал он.

"Они поддерживают высокий темп развития. Наши отношения служат моделью сотрудничества в сфере безопасности и важной основой глобального мира", - добавил он.

IX Сяншаньский форум по безопасности проходит в китайской столице с 20 по 22 октября. В этом году его девизом является "Поддержание международного порядка и строительство мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)". В нем принимают участие 23 министра безопасности и шесть начальников генеральных штабов, а также сотни экспертов и ученых из более 100 стран мира.

Организаторами Сяншаньского форума по безопасности являются Минобороны КНР, а также Ассоциация военных наук и Ассоциация международных стратегических исследований Китая. Первый подобный форум состоялся в 2006 году и затем проводился раз в два года. С 2015 года это международное мероприятие по обсуждению проблем в сфере безопасности проводится ежегодно.

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РоссияКитай
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