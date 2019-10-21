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Президент Кубы прибыл в Ирландию с визитом для обсуждения экономического сотрудничества

Президент республики Диас-Канель встретится с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом и "посетит места, представляющие историческую, экономическую и социальную важность в Ирландии"

ГАВАНА, 21 октября. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель в воскресенье прибыл в столицу Ирландии Дублин с официальным визитом в ходе своего турне по европейским странам, которое продлится до 30 октября. Об этом сообщается на сайте правительства карибской страны.

Отмечается, что в поездке главу республики сопровождают министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья и министр внешней торговли и иностранных инвестиций Родриго Мальмиерка. Согласно запланированной повестке двухдневного пребывания в Дублине, президент республики Диас-Канель встретится с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом и "посетит места, представляющие историческую, экономическую и социальную важность в Ирландии", а также обсудит с руководством страны перспективы экономического сотрудничества.

После Ирландии лидер Кубы отправится с официальным визитом в Белоруссию, примет участие в саммите Движения неприсоединения в столице Азербайджана, а затем посетит Россию. В ходе своей поездки в Москву он планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Теги
ИрландияКуба
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