В ОАГ обеспокоены приостановкой публикации данных подсчета голосов на выборах в Боливии

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 октября. /ТАСС/. Наблюдатели от Организации американских государств (ОАГ) выразили обеспокоенность в связи с приостановкой публикации предварительных результатов подсчета голосов на выборах президента в Боливии. Об этом организация сообщила в воскресенье в своем Twitter.

"Наблюдатели ОАГ продолжают внимательно следить за избирательным процессом в Боливии. Важно, чтобы Высший избирательный суд объяснил, почему он прервал передачу предварительных результатов", - говорится в сообщении.

Экс-президент Боливии и основной соперник действующего главы государства на выборах Карлос Меса также осудил приостановку передачи данных. "Высший избирательный суд снова не выполняет свои обязательства. <...> Мы требуем, чтобы подсчет возобновился", - написал он в Twitter.

По мнению Месы, итоги прошедшего в воскресенье голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Президент Боливии Эво Моралес ранее заявил, что считает, что пока не подсчитанные голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу в первом туре.

Согласно данным Верховного избирательного суда, обнародованным после подсчета 83,76% голосов, за Моралеса, представляющего левое "Движение к социализму", проголосовали 45,28% избирателей. Его основного соперника - экс-президента Карлоса Месу, выдвигающегося от правой партии "Гражданское сообщество" - поддержали 38,16%.

По действующим в Боливии законам, для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%.