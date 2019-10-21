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Чебан и Нэстасе выходят во второй тур выборов мэра Кишинева

Никто из них не смог набрать более 50% голосов для победы в первом туре, следует по итогам обработки 99% протоколов

КИШИНЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Представитель выступающей за сближение с Россией Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Иван Чебан и единый кандидат от проевропейского блока Acum ("Сейчас") Андрей Нэстасе выходят во второй тур выборов мэра Кишинева, который пройдет 3 ноября. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки 99,6% протоколов с избирательных участков муниципия.

Чебан и Нэстасе получили соответственно 40,1% и 31%, не сумев набрать более 50% голосов для победы в первом туре. Замыкает тройку бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ (10,1%), который в 2018 году был обвинен в коррупции и покинул этот пост.

Выступающий за объединение с Румынией политик уже призвал избирателей во втором туре поддержать Нэстасе. "Голосуем против Чебана. Только так, и никак по-другому", - сказал он в ходе брифинга в офисе Либеральной партии.

Чебан и Нэстасе уже встречались на досрочных выборах мэра Кишинева летом 2018 года, где они с похожим результатом вышли во второй тур. Там Нэстасе набрал 52,57% голосов, обойдя на 5 процентных пункта Чебана, однако молдавские суды отказались признавать победу оппозиционера. Свой мандат он подучил только на прошлой неделе. Нэстасе считает, что за решением судей стояла контролировавшая власть в Демпартия и теперь намерен взять реванш.

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Молдавия
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