Президент Чили сравнил охватившие страну беспорядки с войной

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 октября. /ТАСС/. Президент Чили Себастьян Пиньера сравнил сложившуюся в стране ситуацию с беспорядками, охватившими несколько регионов страны, с войной.

"Мы находимся на войне. У нас мощный, беспощадный враг, для которого нет ничего святого, который готов применять насилие, не ставя себе никаких границ, даже если речь идет о человеческих жизнях", - сказал глава государства в обращении, которое транслировалось в эфире телеканала 24 Oras.

"Мы прекрасно понимаем, что у них есть определенная степень организации и координации, что свойственно преступным группировкам", - отметил Пиньера. Он также призвал "все политические силы осудить случаи насилия" и раскритиковал тех, кто пока не высказался однозначно против беспорядков.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04) до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. В результате поджогов и грабежей погибли не менее семи человек.

В связи со сложившейся ситуацией власти объявили чрезвычайное положение в столице и ряде городов. Пиньера также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте.