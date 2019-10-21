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Си Цзиньпин: защита мира в АТР отвечает интересам и требует усилий каждой страны региона

Китай настаивает на продвижении сотрудничества путем диалога, отметил председатель КНР

ПЕКИН, 21 октября. /ТАСС/. Поддержание мира и благополучия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) совпадает с общими интересами стран региона и требует вклада каждого из государств. Об этом в понедельник заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании по случаю открытия в Пекине IX Сяншаньского форума по безопасности.

"Защита мира и благополучия в Азиатско-Тихоокеанском регионе является общим интересом стран региона и требует усилий и вклада каждого из государств", - говорится в послании, текст которого приводит агентство "Синьхуа".

Как сказал Си Цзиньпин, "мир - это вечное желание всего человечества, Китай настаивает на продвижении сотрудничества путем диалога, а также обеспечении развития мирным путем".

"Сталкиваясь с различными угрозами безопасности, страны должны объединяться, твердо защищать систему международных отношений с главенствующей ролью ООН, постоянно совершенствовать партнерские отношения в области безопасности, создавая такую архитектуру безопасности, которая будет соответствовать региональному развитию и содействовать миру и безопасности АТР", - говорится в письме главы КНР. В заключении китайский лидер также призвал страны региона "вносить свой вклад в обеспечение мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

IX Сяншаньский форум по безопасности будет проходить в китайской столице с 20 по 22 октября. В этом году его девизом является "Поддержание международного порядка и строительство мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)". В нем принимают участие 23 министра безопасности и шесть начальников генеральных штабов, а также сотни экспертов и ученых из более 100 стран мира.

Организаторами Сяншаньского форума по безопасности являются Минобороны КНР, а также Ассоциация военных наук и Ассоциация международных стратегических исследований Китая. Первый подобный форум состоялся в 2006 году и затем проводился раз в два года. С 2015 года это международное мероприятие по обсуждению проблем в сфере безопасности проводится ежегодно.

Теги
КитайСи Цзиньпин
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