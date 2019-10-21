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Приговор организаторам референдума в Каталонии

В ходе воскресных акций в Каталонии не зафиксировали серьезных инцидентов

В региональной полиции уточнили, что в течение дня были задержаны четыре человека

БАРСЕЛОНА, 21 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы не зафиксировали серьезных инцидентов в ходе акций протеста в воскресенье в испанской Каталонии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе региональной полиции.

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"Не было инцидентов, схожих с теми, которые происходили в предыдущие дни, - отметила пресс-служба. - Никаких серьезных инцидентов зафиксировано не было". "В течение дня были задержаны четыре человека", - добавили в полиции, уточнив, что пока нет сведений о том, что ее сотрудники пострадали в ходе воскресных протестов.

С 14 октября в Каталонии проходили демонстрации, которые заканчивались беспорядками. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на сроки до 13 лет. В результате беспорядков пострадали несколько сотен человек, десятки были задержаны.

В понедельник исполняющий обязанности председателя правительства Испании Педро Санчес отправится в Барселону, чтобы навестить стражей порядка, получивших травмы в ходе протестов.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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