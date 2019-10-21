Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии
Обновлено 

МИД Турции: Анкара поддерживает политическое решение сирийского кризиса

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сирийский кризис "не может быть решен военным путем"

АНКАРА, 21 октября. /ТАСС/. Турция поддерживает политическое решение кризиса в Сирии, а не военное. С таким утверждением выступил в понедельник в Стамбуле глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на фоне приостановки военной операции Анкары "Источник мира" в Сирии.

"Турция решительно поддерживает политический процесс, сирийский кризис не может быть решен военным путем, - отметил министр. - Нам необходимо установить спокойствие [в стране], добиться режима прекращения огня в Сирии для политического урегулирования".

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Иран планирует сделать новый шаг по сокращению обязательств по ядерной сделке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС