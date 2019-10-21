МИД Турции: Анкара поддерживает политическое решение сирийского кризиса

АНКАРА, 21 октября. /ТАСС/. Турция поддерживает политическое решение кризиса в Сирии, а не военное. С таким утверждением выступил в понедельник в Стамбуле глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на фоне приостановки военной операции Анкары "Источник мира" в Сирии.

"Турция решительно поддерживает политический процесс, сирийский кризис не может быть решен военным путем, - отметил министр. - Нам необходимо установить спокойствие [в стране], добиться режима прекращения огня в Сирии для политического урегулирования".