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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Иран планирует сделать новый шаг по сокращению обязательств по ядерной сделке

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран готовится к четвертому шагу по сокращению обязательств

ТЕГЕРАН, 21 октября. /ТАСС/. Тегеран готовится к тому, чтобы сделать новый шаг по сокращению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Мы готовимся к четвертому шагу по сокращению обязательств по ядерной сделке", - заявил Мусави, трансляцию пресс-конференции которого вел телеканал PressTV. По его словам, "Тегеран надеется, что Европа выполнит свои обещания и Ирану не придется на это идти".

При этом представитель МИД призвал "европейских участников соглашения действовать независимо от позиции США". "Иран приветствует развитие отношений со всеми странами ЕС, включая подписантов СВПД", - добавил он.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Ровно через год - 8 мая 2019 года - Иран объявил о первом этапе приостановки части обязательств по ядерной сделке (остановка продаж обогащенного урана) и дал другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. 6 сентября Иран объявил, что приступил к третьему этапу по сокращению обязательств в рамках сделки и отказался от ограничения исследовательской деятельности по атому.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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