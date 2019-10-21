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Партии в Верховной раде оштрафуют за нарушения финансовой отчетности

По данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, нарушения допустили парламентские партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина" и "Голос"

КИЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило нарушения в отчетах четырех из пяти политических партий Украины, которые прошли в Верховную раду по итогам выборов 21 июля этого года. Об этом ведомство сообщило в понедельник.

"В отчетах политических партий, вошедших в Верховную раду IХ созыва и имеющие соответствующие депутатские фракции, выявлены факты осуществления взносов лицами с непогашенным налоговым долгом, что запрещено законом", - сказано в сообщении. Отмечается, что нарушения допустили парламентские партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина" и "Голос".

В сообщении указывается, что ведомство составит соответствующие протоколы об административных правонарушениях. Кодекс Украины об административных нарушениях предусматривает ответственность за это в виде штрафов в размере от 70 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (1190 - 6800 гривен, или $47 - $272).

В целом НАПК осуществило проверку 269 отчетов политических партий за второй квартал этого года об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. При этом в отчетах 78 партий выявлены нарушения.

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Украина
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