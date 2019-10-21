Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два американских патрульных катера для ВМС Украины прибыли в Одессу

Наличие катеров класса Island "проводить противодиверсионную оборону, а также участвовать в поисково-спасательных операциях", отметил министр обороны Украины Андрей Загороднюк

КИЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Два американских патрульных катера класса Island прибыли в порт Одессы для эксплуатации Военно-морскими силами (ВМС) Украины. Об этом в понедельник сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Уже начата их разгрузка, далее состоится подготовка к эксплуатации после транспортировки и зачисления в боевой состав ВМС Вооруженных сил Украины, - написал он в сети Facebook. - Наличие таких катеров во флоте позволит эффективнее вести патрулирование акватории, проводить противодиверсионную оборону, а также участвовать в поисково-спасательных операциях".

В сентябре 2018 года Киеву были переданы два американских патрульных катера класса Island, которые состояли на вооружении Береговой охраны США. Торжественное подписание соглашения о передаче катеров на базе Береговой охраны США в Балтиморе состоялось при участии экс-президента Украины Петра Порошенко. Их модернизация и транспортировка уже обошлись Украине в $9 млн.

Теги
УкраинаСША
Реклама на ТАСС
В АСЕАН констатировали укрепление стратегического партнерства с Россией
Министр по делам молодежи, образования и спорта Камбоджи Хан Чуон Нарон отметил, что "глобальный баланс сил смещается на восток и сопровождается подъемом Китая и возвращением на международную арену России"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС