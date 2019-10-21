Два американских патрульных катера для ВМС Украины прибыли в Одессу

КИЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Два американских патрульных катера класса Island прибыли в порт Одессы для эксплуатации Военно-морскими силами (ВМС) Украины. Об этом в понедельник сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Уже начата их разгрузка, далее состоится подготовка к эксплуатации после транспортировки и зачисления в боевой состав ВМС Вооруженных сил Украины, - написал он в сети Facebook. - Наличие таких катеров во флоте позволит эффективнее вести патрулирование акватории, проводить противодиверсионную оборону, а также участвовать в поисково-спасательных операциях".

В сентябре 2018 года Киеву были переданы два американских патрульных катера класса Island, которые состояли на вооружении Береговой охраны США. Торжественное подписание соглашения о передаче катеров на базе Береговой охраны США в Балтиморе состоялось при участии экс-президента Украины Петра Порошенко. Их модернизация и транспортировка уже обошлись Украине в $9 млн.