СМИ: соратник Порошенко Олег Гладковский выйдет из СИЗО Киева под залог $424 тыс.

КИЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский, близкий к экс-президенту Петру Порошенко, за которого был внесен залог в размере 10,6 млн гривен ($424 тыс. по текущему курсу), после необходимых юридических процедур выйдет из СИЗО Киева. Об этом сообщил в понедельник телеканал "112 Украина" со ссылкой на адвоката Гладковского Руслана Волынца.

"Адвокат сообщил, что залог (10,6 млн гривен) уже внесен и сейчас осуществляются определенные процедуры, связанные с выходом подозреваемого под залог", - сообщил телеканал. По словам адвоката, его подзащитный может выйти на свободу в ближайшие часы или уже завтра.

Гладковский и "Укроборонпром"

Гладковский был задержан 17 октября при попытке покинуть Украину. Он является фигурантом журналистского расследования программы "Наши гроши", в котором утверждается, что экс-чиновник был участником схем хищений в оборонном комплексе. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) арестовал Гладковского 19 октября на два месяца с возможностью внесения залога.

СМИ полагают, что Гладковский вместе с партнерами с ведома руководства "Укроборонпрома" организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники государственным оборонным предприятиям по завышенным в несколько раз ценам. Журналисты также обвинили Государственную фискальную службу Украины, военную прокуратуру и НАБУ в соучастии в коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом". По данным расследования, убытки для государства могли составить около 250 млн гривен (более 10 млн долларов). После обнародования скандального репортажа украинское правительство распорядилось провести международный аудит "Укроборонпрома".

Гладковский назвал свое задержание незаконным и в знак протеста накануне объявил голодовку "против произвола правоохранительных органов".