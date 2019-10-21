Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

Эрдоган пообещал "предпринять необходимые шаги" по Сирии после встречи с Путиным

АНКАРА, 21 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал в понедельник предпринять "необходимые шаги" по Сирии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая намечена на 22 октября в Сочи. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал на проходящем в Стамбуле форуме, посвященном глобализации.

"[Операция ВС Турции "Источник мира"] была приостановлена на 120 часов, большая часть отведенного времени уже прошла. Завтра мы отправляемся в Россию. Мы обсудим этот процесс с господином Путиным, а после этого предпримем необходимые шаги", - сообщил Эрдоган без каких-либо уточнений. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Мнение
Нетаньяху — 70: мастера политического выживания ждут новые испытания
Андрей Широков — о том, что юбилей израильского премьера — политического долгожителя омрачен неясными перспективами и обвинениями в коррупции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС