Эрдоган пообещал "предпринять необходимые шаги" по Сирии после встречи с Путиным

АНКАРА, 21 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал в понедельник предпринять "необходимые шаги" по Сирии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая намечена на 22 октября в Сочи. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал на проходящем в Стамбуле форуме, посвященном глобализации.

"[Операция ВС Турции "Источник мира"] была приостановлена на 120 часов, большая часть отведенного времени уже прошла. Завтра мы отправляемся в Россию. Мы обсудим этот процесс с господином Путиным, а после этого предпримем необходимые шаги", - сообщил Эрдоган без каких-либо уточнений. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV.