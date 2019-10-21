Премьер Белоруссии встретится с Медведевым 22 октября в Москве

МИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 22 октября совершит рабочий визит в Москву, где встретится с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Совета министров Белоруссии.

"В рамках визита планируется участие премьер-министра в международном форуме в Сколково. Также запланирована встреча с Дмитрием Медведевым", - отметили в пресс-службе правительства Белоруссии.

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. В конце июня Румас сообщил по итогам встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, что Минск и Москва должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты. Румас пояснил, что в обновленной программе действий по развитию Союзного государства будут прописаны в первую очередь дорожные карты по секторам экономики. Предполагается, что таких дорожных карт будет подготовлено около 30. Предусматривается, что программа интеграции и дорожные карты будут представлены президентам двух государств в декабре.