Reuters: суд отклонил прошение адвокатов Ассанжа отложить рассмотрение дела об экстрадиции

ЛОНДОН, 21 октября. /ТАСС/. Вестминстерский магистратский суд Лондона в понедельник отклонил прошение адвокатов основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа отложить на три месяца рассмотрение дела о его экстрадиции в США. Как сообщает агентство Reuters, дело будет рассмотрено по существу в феврале 2020 года, как это и планировалось ранее.

Ассанж, который в ходе нескольких последних процедурных слушаний не появлялся в зале, на этот раз был доставлен в суд из тюрьмы Белмарш. Он сбрил бороду и выглядит сильно похудевшим. Ранее защита австралийца заявляла, что он испытывает проблемы со здоровьем и страдает депрессией.

Перед зданием суда собралось около ста сторонников Ассанжа, призывающих власти Великобритании не выдавать его США, где основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.