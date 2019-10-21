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Дело Ассанжа и WikiLeaks
Обновлено 

Reuters: суд отклонил прошение адвокатов Ассанжа отложить рассмотрение дела об экстрадиции

По данным агентства, дело будет рассмотрено по существу в феврале 2020 года
Джулиан Ассанж AP Photo/Matt Dunham
Описание
Джулиан Ассанж
© AP Photo/Matt Dunham

ЛОНДОН, 21 октября. /ТАСС/. Вестминстерский магистратский суд Лондона в понедельник отклонил прошение адвокатов основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа отложить на три месяца рассмотрение дела о его экстрадиции в США. Как сообщает агентство Reuters, дело будет рассмотрено по существу в феврале 2020 года, как это и планировалось ранее.

Ассанж, который в ходе нескольких последних процедурных слушаний не появлялся в зале, на этот раз был доставлен в суд из тюрьмы Белмарш. Он сбрил бороду и выглядит сильно похудевшим. Ранее защита австралийца заявляла, что он испытывает проблемы со здоровьем и страдает депрессией.

Перед зданием суда собралось около ста сторонников Ассанжа, призывающих власти Великобритании не выдавать его США, где основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.

Теги
Дело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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