Глава чешской контрразведки утверждает, что его ведомство раскрыло агентурную сеть РФ

ПРАГА, 21 октября. /ТАСС/. Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка выступил в понедельник в Палате депутатов (нижней палате парламента) республики с утверждением, что его ведомство, выполняющее функции национальной контрразведки, раскрыло действовавшую на чешской территории сеть агентов, якобы работавших на российские спецслужбы.

"Сеть [агентурная] полностью раскрыта и ликвидирована благодаря отличному сотрудничеству с Национальным центром борьбы с организованной преступностью, - приводит его слова сайт пражской газеты Mlada fronta DNES. - Расследование [ее деятельности] продолжается. Мы воспрепятствовали [разведывательной] деятельности на территории Чехии. Она [агентурная сеть] была частью более длинной цепочки, которую россияне использовали [в Чехии] и готовили к использованию в иных странах Европы".

Коуделка утверждает, что агентурная сеть создавалась ФСБ. "Она состояла из лиц, имеющих связи с российскими спецслужбами. Она финансировалась из России и российским посольством [в Чехии]", - утверждает глава контрразведки.

Других подробностей он не предоставил. Данная информация, по его словам, будет включена в годовой отчет о деятельности чешской контрразведки, открытая для общественности часть которого будет опубликована до конца текущего года.

Между тем, как утверждает пражский еженедельник Respekt, агентурная сеть якобы осуществляла хакерские атаки на цели в республике и состояла из нескольких граждан РФ и выходцев из России, получивших гражданство Чехии. По данным еженедельника, она действовала под прикрытием двух коммерческих компаний, зарегистрированных в Праге и продававших компьютеры и программное обеспечение.

ТАСС не располагает комментарием посольства РФ.