КНДР рассчитывает на расширение политических и экономических связей с Россией

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. КНДР рассчитывает на углубление сотрудничества с Россией в различных сферах, включая политику, экономику и культуру, заявил в понедельник председатель Верховного народного собрания республики Пак Тхэ Сон на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Пак Тхэ Сон отметил, что лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин в ходе первой встречи в апреле этого года согласовали конкретные пути дальнейшего расширения сотрудничества. "В результате этой исторической встречи был создан надежный фундамент для того, чтобы развивать дружественные отношения между двумя странами, которые имеют давнюю историю и традиции, и еще больше укреплять стратегическое взаимодействие, направленное на обеспечение международного мира и безопасности", - сказал он.

"Мы со своей стороны очень надеемся, что нынешний визит нашей делегации в РФ послужит дальнейшему расширению и развитию на новом уровне не только межпарламентских отношений, но и двусторонних связей в целом в различных сферах - политике, экономике и культуре", - подчеркнул председатель Верховного народного собрания КНДР.