Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ПАСЕ призвали освободить незаконно задержанных на митинге в Азербайджане

Докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы назвали действия полиции "чрезмерными и непропорциональными"

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану выразили обеспокоенность в связи с применением силы со стороны полиции при разгоне несанкционированной акции протеста в Баку и призвали освободить всех задержанных на этой акции. Соответствующее заявление было распространено в понедельник.

"Мы призываем власти снять ограничения на мирные демонстрации, освободить всех незаконно задержанных и расследовать случаи предполагаемых пыток и неправильного обращения", - гласит заявление Штефана Шеннаха (Австрия) и Роджера Гейла (Великобритания), которые называют действия полиции "чрезмерными и непропорциональными".

В своем обращении парламентарии утверждают, что за день до уличной акции были задержаны по меньшей мере десять членов Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), они были приговорены к 60 дням административного ареста. Также они приводят неподтвержденные данные о пытках, примененных в отношении задержанных непосредственно на митинге, в том числе Али Керимли, лидера ПНФА, и утверждают, что информации о местонахождении некоторых задержанных до сих пор нет.

"Эти печальные события следует рассматривать в контексте продолжающихся нарушений свободы собраний и (в более общем плане) обстановки ограничений, препятствующих деятельности правительственных критиков и противников", - пишут депутаты.

19 октября полиция в Баку пресекла попытку оппозиционной организации "Национальный совет демократических сил" (НСДС) провести несанкционированный митинг в центре азербайджанской столицы, были задержаны 60 человек. Накануне МВД и Генпрокуратура Азербайджана выступили с заявлением, предупредив оппозицию, что все противоправные действия будут решительно пресекаться и против нарушителей закона будут приняты предусмотренные законодательством серьезные меры, включая привлечение к уголовной ответственности.

Теги
Азербайджан
Реклама на ТАСС
Мнение
Сирийская сделка: как Россия превратилась в ключевого игрока на Ближнем Востоке
Руслан Мамедов — о том, какие преимущества и риски несет для России посредничество в запутанных отношениях сирийцев, курдов, турок и американцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС