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На Украине с начала года зафиксировано 55 нападений на журналистов

В третьем квартале чаще всего силу к работникам СМИ применяли в Киеве и Одессе

КИЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Свыше 50 случаев физической агрессии в отношении журналистов зафиксировано на Украине за девять месяцев этого года. Об этом говорится в докладе "Индекс физической безопасности журналистов Украины" Национального союза журналистов Украины.

"В течение июля, августа и сентября на журналистов на Украине совершено 19 нападений, а за первое полугодие - 36. В третьем квартале 2019 года чаще всего силу к работникам СМИ применяли в Киеве - 6 случаев и Одессе - 4 инцидента. Всего за девять месяцев зафиксировано 55 инцидентов физической агрессии в отношении украинских журналистов", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе заместитель главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро, выступая на заседании комитета Верховной рады по свободе слова, выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью журналистов на Украине и безнаказанностью преступлений против представителей СМИ.

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Украина
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