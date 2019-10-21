СМИ: в Сирии американских военных забросали камнями и помидорами

ТАСС, 21 октября. Жители сирийского города Камышлы на северо-востоке Сирии встали на пути колонны американских военнослужащих, покидающих северную Сирию. Об этом в понедельник сообщило агентство Havar.

По его сведениям, люди забросали колонну камнями и помидорами, выразив таким образом свой протест против "малодушного решения США" вывести свои войска из района в связи с проводимой там операцией турецких ВС.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира". Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. 16 октября силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе города Кобани (Айн-эль-Араб) в 150 км от Алеппо на севере Сирии, а также оставили города Ракку и Табку на северо-востоке арабской республики. В понедельник, как сообщило агентство Reuters, группа американских военнослужащих пересекла сирийскую границу в направлении иракской провинции Дахук. В тот же день Эспер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность оставить часть своего воинского контингента на севере Сирии для защиты региона, в том числе нефтяных месторождений, от группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).