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Спецпредставитель США по Афганистану отправляется с визитом в РФ

Как сообщили в Госдепартаменте, в Москве Залмай Халилзад встретится "с российскими и китайскими коллегами, чтобы обсудить общие интересы, связанные с окончанием войны в Афганистане"

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в ходе поездки в Россию обсудит с российскими и китайскими коллегами ситуацию в Афганистане. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Госдепа.

"Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и межведомственная делегация 20 октября отправились в Брюссель, Париж и Москву <...> В Москве спецпредставитель Халилзад встретится с российскими и китайскими коллегами, чтобы обсудить общие интересы, связанные с окончанием войны в Афганистане", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

При этом в Госдепартаменте добавили, что в Брюсселе и Париже Халилзад встретится с "партнерами-единомышленниками, в том числе с [представителями] ЕС, НАТО и ООН, чтобы обсудить, как лучше поддержать активизированные усилия по достижению мира в Афганистане".

30 сентября спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что переговоры спецпредставителей России, США, Китая и Пакистана по Афганистану состоятся в Москве в октябре.

В новость были внесены изменения (17:13 мск) - добавлены подробности.

Теги
АфганистанБельгияСШАПакистанРоссияКитайФранция
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