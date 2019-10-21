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NYT: США вывели из Афганистана 2 тыс. своих военнослужащих

Газета отмечает, что численность американских военных в Афганистане сократилась примерно до 12 тыс.

ТАСС, 21 октября. США начали постепенно сокращать свое военное присутствие в Афганистане и уже вывели оттуда 2 тыс. военнослужащих. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times.

По ее данным, командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер подтвердил, что численность американских военнослужащих в этой стране сократилась примерно до 12 тыс. человек.

Как отмечает The New York Times, это произошло несмотря на то, что Вашингтон пока не достиг соглашения с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), предусматривающего вывод войска США из Афганистана. Кроме того, как сообщили изданию афганские и американские источники, общая численность контингента США в этой стране может вскоре сократиться до 8,6 тыс. человек.

В воскресенье министр обороны США Марк Эспер в ходе встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани обсудил вопросы борьбы с терроризмом и двусторонние отношения. По словам главы Пентагона, сокращение Соединенными Штатами численности своего контингента в Афганистане произойдет без ущерба для борьбы с террористическими группировками, действующими в этой стране.

Теги
АфганистанСШАЭспер, Марк
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