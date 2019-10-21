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Абэ и Зеленский обсудили в Токио двусторонние отношения и ситуацию на Украине

Украинский лидер прибыл в Японию для участия в торжественной церемонии по случаю интронизации императора Нарухито

ТОКИО, 21 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел в понедельник встречу в Токио с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которой стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине. Об этом сообщил МИД Японии.

"Что касается ситуации на Украине, то президент Зеленский изложил текущую ситуацию, и между двумя лидерами прошел обмен мнениями по этой теме. Премьер Абэ в свою очередь заявил, что Япония будет продолжать поддерживать усилия по реформированию украинского правительства. Кроме того, на встрече стороны обменялись мнениями по ситуации в Восточной Азии, включая проблему Северной Кореи", - отмечается в сообщении ведомства.

Зеленский прибыл в Японию для участия в торжественной церемонии по случаю интронизации императора Нарухито, который взошел на престол 1 мая после отречения своего отца Акихито.

Сама церемония состоится 22 октября в императорском дворце в центре Токио. В ней помимо придворных примут участие около 2 тыс. гостей. Среди них будет примерно 400 представителей более чем 170 стран, территорий и международных организаций.

Теги
ЯпонияУкраинаАбэ, СиндзоЗеленский, Владимир АлександровичНарухито (император Японии)
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