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Пожар на территории воинской части в Северодвинске

Госдеп считает, что ЧП в Неноксе произошло при подъеме со дна моря ядерной крылатой ракеты

Заместитель помощника госсекретаря США Томас Динанно заявил, что взорвалась энергетическая установка "Беревестника"

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Специалисты Госдепа считают, что инцидент в Неноксе на полигоне ВМФ России в августе произошел при подъеме со дна моря новейшей крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник". Соответствующее утверждение заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению соглашений Томас Динанно высказал в опубликованном в понедельник интервью газете The Washington Times.

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Согласно изложенной им версии событий, на морской платформе имел место взрыв энергетической установки "Буревестника" (Skyfall - по классификации НАТО). "Взрыв был вызван тем, что с [ракетой] Skyfall произошла авария, сопровождавшаяся возникновением критичности, в результате которой имел место выброс радиации, когда российский персонал поднимал ее со дна моря", - утверждал сотрудник внешнеполитического ведомства США.

"Ракета находилась на дне моря с момента неудавшегося испытания в начале предыдущего года <...>", - считает американский дипломат.

Как сообщали в Минобороны РФ, на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области 8 августа произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Росатом сообщил, что жертвами инцидента стали пять сотрудников госкорпорации. Согласно информации Минобороны РФ, никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон сохранялся в норме. По данным Росатома, трагедия произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших и пострадавших орденами Мужества.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПожар на территории воинской части в Северодвинске
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