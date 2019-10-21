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Нетаньяху вернул президенту Израиля мандат на формирование правительства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху AP Photo/Ariel Schalit
Описание
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo/Ariel Schalit

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул в понедельник президенту страны Реувену Ривлину мандат на формирование правительственной коалиции по итогам выборов 17 сентября. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Премьер-министр Нетаньяху вернул мандат на формирование правительства президенту Ривлину. Президент получил заявление Нетаньяху, в котором говорится, что он возвращает мандат на создание правительства президенту, так как не смог этого сделать", - указывается в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, президент Израиля передаст лидеру центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу право на формирование коалиции 

"Генеральный директор канцелярии президента Харель Туби проинформирует все фракции Кнессета [парламента] о том, что президент намерен как можно скорее передать мандат на формирование кабинета председателю блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу и предоставить ему на это 28 дней в соответствии с законом", - говорится в заявлении.

Теги
ИзраильРивлин, РеувенНетаньяху, Биньямин
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