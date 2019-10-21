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Ситуация на Корейском полуострове

Дональд Трамп заявил, что созванивался по телефону с Ким Чен Ыном

При этом, по словам президента США, лидер КНДР не отвечал на звонки его предшественника - Барака Обамы

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не только провели три личные встречи, но и созванивались по телефону. Об этом глава администрации США заявил в понедельник на заседании своего кабинета в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

Американский лидер в очередной раз выразил мнение, что если бы не его попытки приступить на высшем уровне к решению проблемы ядерных разработок Пхеньяна, то Соединенные Штаты и Северная Корея находились бы сейчас в состоянии войны.

В связи с этим Трамп заявил, что его предшественник на посту президента США Барак Обама признавался при передаче полномочий в отсутствии у него рецептов урегулирования кризиса на Корейском полуострове. "Я [тогда] спросил: "А вы когда-нибудь ему [Ким Чен Ыну] звонили?" - "Нет". Вообще-то он [Обама] пытался сделать это 11 раз. Но джентльмен на другом конце провода не отвечал на его звонки. Отсутствие уважения. Однако он отвечает на мой звонок", - сказал при этом Трамп.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. Дональд Трамп и Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея.

5 октября представители США и КНДР встретились в Швеции, но переговоры на рабочем уровне закончились безрезультатно. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале переговоров и посоветовал американской стороне лучше обдумать собственную позицию. В Госдепартаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной. Представители США также приняли приглашение Швеции вернуться в Стокгольм через две недели и продолжить переговоры с КНДР.

Теги
Обама, БаракСШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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