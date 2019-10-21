Трамп заявил, что срок приостановки турецкой операции в Сирии может быть продлен

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Срок приостановки турецкой военной операции на северо-востоке Сирии при необходимости может быть немного продлен. Такое мнение выразил в понедельник президент США Дональд Трамп во время заседания своего кабинета, которое состоялось в Белом доме.

"Они (вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео во время консультаций в Анкаре - прим. ТАСС) договорились об очень хорошем пятидневном прекращении огня. Если нам потребуется небольшое продление, это произойдет", - сказал глава вашингтонской администрации.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября США и Турция в ходе консультаций в Анкаре достигли договоренности о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.