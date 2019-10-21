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В столице Чили вновь ввели комендантский час из-за беспорядков

Акции протеста, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, проходят в Сантьяго с 14 октября

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 октября. /ТАСС/. Власти Чили третий день подряд вводят комендантский час в столице из-за акций протеста, которые переросли в беспорядки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице вооруженных сил республики в Twitter.

"Командующий армией [Хавьер Итурриага] объявил о комендантском часе с 20:00 [по местному времени, 02:00 мск] 21 октября до 06:00 (12:00 мск) 21 октября", - указывается в тексте.

По данным радиостанции BioBio, передвижение по городу ночью будет также ограничено в Ла-Серене, Кокимбо, Вальпараисо, Ранкагуа, Консепсьоне и Вальдивии.

Акции протеста, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04) до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города страны.

В связи со сложившейся ситуацией президент Чили Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице и ряде других городов, а также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. Несмотря на действующий уже третью ночь комендантский час, в городах продолжаются беспорядки, грабежи и поджоги.

Теги
Пиньера, СебастьянЧили
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