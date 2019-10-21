Европарламент рассмотрит соглашение по Brexit после голосования в Лондоне

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Европейский парламент планирует высказать свое мнение о соглашении по выходу Великобритании из Европейского союза после итогов голосования в парламенте королевства. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщил официальный представитель Европарламента Хауме Дюк Гийо.

"Европейский парламент последним выскажется по поводу соглашения, - отметил он, сославшись на позицию спикера парламента Давида Сассоли. - Наше решение последует за голосованием в британском парламенте и одобрением им этого соглашения. Как только они это сделают, вопрос начнет рассматривать Комитет по конституционным делам".

По словам спикера, в четверг будет вновь созвано совещание председателей фракций, чтобы обсудить последние изменения. "В четверг на совещании будет рассмотрена сложившаяся на этот момент ситуация, - указал политик. - Мы будем и далее действовать спокойно, ответственно и быстро продвигаться вперед по мере необходимости".

Ранее в понедельник британский кабмин объявил о намерении представить парламенту для голосования проект закона о Brexit, основанного на тексте утвержденного 17 октября на саммите ЕС соглашения с Евросоюзом. Принятие этого закона означало бы и одобрение сделки Палатой общин. Провести голосование не разрешил спикер Палаты общин Джон Беркоу, определяющий парламентскую повестку дня. По мнению Беркоу, парламентские процедуры были бы нарушены, если бы кабинет Джонсона в понедельник потребовал у депутатов проголосовать по предложению, которое по сути является аналогом инициативы, представленной парламенту в субботу, 19 октября.

Причиной непринятия сделки Палатой общин 19 октября стала поправка, внесенная бывшим членом Консервативной партии Оливером Летвиным и утвержденная большинством законодателей. Она гласит, что сначала депутаты должны принять все законы, необходимые для "развода" с европейским сообществом, а уже потом одобрить саму сделку. Как подчеркнул Беркоу, у правительства будет возможность провести ключевое для Джонсона голосование после того, как законы будут приняты.

Не сумев утвердить соглашение с ЕС в отведенный ему парламентом срок, Джонсон был вынужден направить председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой об отсрочке Brexit, однако текст послания предполагает, что она может не понадобиться, а страна по-прежнему сможет покинуть сообщество 31 октября со сделкой, если все необходимые для этого условия будут соблюдены.