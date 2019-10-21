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Трамп назвал Хиллари Клинтон и отдельных ее сторонников больными людьми

Как отметил американский президент, после проигрыша на выборах бывшая госсекретарь США обвиняет всех политических оппонентов в том, что они являются "российскими агентами"

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и некоторые ее сторонники являются психически нездоровыми людьми. Такую характеристику этим представителям Демократической партии дал в понедельник президент Дональд Трамп.

Как он заявил, отвечая на вопросы журналистов на заседании своего кабинета в Белом доме, Клинтон, проигравшая президентские выборы 2016 года, теперь всех политических оппонентов обвиняет в том, что они являются "российскими агентами". "Эти люди больны. С ними что-то не так", - сказал американский лидер про Клинтон и тех, кто разделяет взгляды такого рода.

"Все, кто ей противостоят, являются российскими агентами", - посетовал глава администрации США, комментируя утверждения, с которыми Клинтон выступила в конце прошлой недели. Бывшая госсекретарь США назвала члена Палаты представителей Конгресса Тулси Габбард (демократ от штата Гавайи) и бывшего кандидата в президенты от "зеленых" Джилл Стайн агентами России.

"Я не знаком с Тулси, но она не является российским агентом. Я не знаком с Джилл Стайн. Знаю, что она отстаивает окружающую среду. Не думаю, что ей нравятся россияне. А если они ей и нравятся, то она не является их "активом", - подчеркнул Трамп. При этом он отметил, что Клинтон охарактеризовала Габбард и Стайн именно как агентов России.

Одновременно Трамп предположил, что самой Габбард вся "нынешняя шумиха" пойдет в политическом плане только на пользу.

Теги
СШАКлинтон, ХиллариТрамп, Дональд
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