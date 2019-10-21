Голосование на парламентских выборах в Канаде проходит при большой явке

ОТТАВА, 22 октября. /ТАСС/. Большая явка избирателей отмечается на парламентских выборах в Канаде. Как сообщили корреспонденту ТАСС на одном из участков в Оттаве, избиратели достаточно активно приходят исполнить свой гражданский долг.

"С утра явка достаточно хорошая. Поток избирателей не прекращается", - сказал собеседник агентства.

По свидетельству корреспондета ТАСС, который в течение дня побывал на нескольких избирательных участках в канадской столице, на них достаточно многолюдно, но больших очередей не наблюдается.

Об активности избирателей также сообщают национальные телеканалы. Избирательная комиссия Канады ожидает высокую явку на выборах, но пока не публиковала соответствующие данные. В 2015 году на участки для голосования пришли 68,5% избирателей - это стало рекордным показателем с 1993 года.

Рекордные показатели по явке были отмечены и по итогам досрочного голосования, которое проходило с 11 по 14 октября. Тогда на участки пришли около 4,7 млн избирателей, что на 29% больше, чем на выборах 2015 года. Правом голоса в Канаде обладают 27,4 млн человек.

В понедельник в Канаде проходят 43-е парламентские выборы. Жителям страны предстоит определить, кто будет в ближайшие четыре года представлять их интересы в нижней палате парламента - Палате общин. Лидер победившей партии займет кресло премьер-министра Канады. Первые избирательные участки закроются на Атлантическом побережье Канады в 02:00 мск вторника, завершится голосование в 05:00 мск 22 октября на Тихоокеанском побережье страны.