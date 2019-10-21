Ливанская армия разместила посты вокруг центра Бейрута, где проходят митинги

БЕЙРУТ, 22 октября. /ТАСС/. Ливанские военнослужащие разместились в ночь на вторник вокруг центральных кварталов Бейрута, где проходят антиправительственные митинги. Армейские патрули заняли позиции у эстакады Ринг на спуске проспекта Бишара Хури к площади Пляс Этуаль. Механизированная колонна проследовала также на площадь Сасин в христианском квартале Ашрафия, где проходит в эти часы другая многочисленная демонстрация.

Присутствие военнослужащих на улицах столицы усилено по просьбе премьер-министра Саада Харири, который обратился к командующему армией генералу Джозефу Ауну с призывом обеспечить защиту участников мирных акций протеста.

По сведениям телеканала MTV, военные в понедельник пресекли попытку мотоциклистов с флагами шиитского движения "Амаль" и партии "Хезболлах" проехать в центр города. Колонна байкеров была остановлена на пересечении проспекта Бишара Хури с улицей Моно. Ранее мотоциклисты проехали по западным кварталам Бейрута, насторожив местных жителей.

Руководство "Амаль" и "Хезболлах" заявило о своей непричастности к этой акции. Шиитские активисты, также как сторонники движения "Аль-Мустакбаль", которое возглавляет Харири, и пропрезидентского Свободного патриотического движения в манифестациях не участвуют.

В субботу лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что требование демонстрантов об отставке коалиционного правительства в Ливане и проведении досрочных парламентских выборов не является выходом из кризисной ситуации. "Те, кто добивается отставки кабинета, напрасно теряют время, потому что к власти придут представители тех же политических сил", - сказал он в видеообращении, которое транслировал телеканал Al Manar.