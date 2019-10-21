Британский кабмин представил парламенту новый закон о Brexit, основанный на сделке с ЕС

Другой пункт законопроекта отменяет необходимость проводить отдельное парламентское голосование об утверждении сделки с ЕС. Как указывают в кабмине, она будет считаться одобренной парламентом по факту принятия закона во втором чтении, которое должно состояться уже во вторник. По оценкам газеты Financial Times , премьер-министр Великобритании Борис Джонсон располагает необходимой поддержкой, чтобы выиграть голосование.

Чтобы успеть осуществить Brexit до 31 октября, кабмин отвел на рассмотрение законопроекта Палатой общин всего три дня. После этого его рассмотрит еще и Палата лордов, а затем он будет передан на подпись королеве Елизавете II. В его тексте есть пункт о том, что закон может быть принят в рекордно короткий срок, хотя на рассмотрение международных договоренностей парламентом должен отводиться минимум 21 день.

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Правительство Великобритании представило парламенту новый законопроект о Brexit, основанный на достигнутом 17 октября соглашении об условиях выхода королевства из ЕС. Как сообщает телеканал Sky News , в понедельник вечером депутаты приступили к первому чтению 110-страничного документа, пояснения к которому занимают еще 125 страниц.

Непростой путь

На пути к утверждению закона стоит целый ряд препятствий. Во вторник парламентарии могут оспорить сам график, на котором настаивает правительство. Некоторые из народных избранников уже заявляют, что принимать столь важный закон за три дня нельзя. Отсрочка Brexit, которую Джонсон был вынужден запросить у Брюсселя, должна дать возможность для более пристального изучения документа британскими депутатами, однако в ЕС пока еще не давали согласия на очередной перенос сроков выхода Великобритании из состава сообщества.

Главной же проблемой для Джонсона и его кабинета станут поправки к закону, которые будет вносить оппозиция. Часть из них будет предложена уже перед вторым чтением, однако ожидается, что основные внесут перед третьим, которое ожидается в среду или четверг. Оппозиция может попытаться привязать одобрение законопроекта к проведению досрочных выборов в парламент, повторному референдуму о Brexit или изменению условия сделки с ЕС, добиваясь сохранения членства Великобритании в таможенном союзе ЕС.

Большинство предложений, которые может внести оппозиция, заведомо неприемлемы для правительства. Их принятие может привести к тому, что кабмин сам снимет документ с голосования.

Последнее слово в вопросе о том, какие поправки будут допущены до голосования, остается за спикером палаты общин Джоном Беркоу, который в понедельник не разрешил правительству провести отдельное голосование по сделке с ЕС, не представив предварительно текст будущего закона о Brexit.

Судьба Brexit

Отклонение законопроекта во втором чтении или внесение в его текст существенных поправок, скорее всего, будет означать отсрочку Brexit на несколько месяцев, поскольку до крайнего срока его осуществления остается всего девять дней. Британское правительство заявляет о том, что активизировало подготовку к Brexit без сделки, однако вероятность такого исхода эксперты считают низкой.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, однако из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.