СМИ: избирком Боливии возобновил подсчет голосов на выборах президента на фоне критики

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 октября. /ТАСС/. Высший избирательный суд (ВИС) Боливии возобновил подсчет голосов, отданных на прошедших в воскресенье президентских выборах, после многочасового перерыва. Об этом сообщила в понедельник газета El Deber.

Пока ВИС не обновил данные предварительного "быстрого подсчета" голосов. На сайте по-прежнему видны данные, которые были получены после обработки 83,76% бюллетеней и опубликованы в воскресенье вечером по местному времени. Согласно им, за действующего главу государства Эво Моралеса, представляющего левое "Движение к социализму", проголосовали 45,28% избирателей, за его основного соперника - экс-президента Карлоса Месу, выдвигающегося от правой партии "Гражданское сообщество", - 38,16%.

В то же время ВИС опубликовал результаты "официального подсчета" голосов. Согласно данным, полученным после проверки 53,85% бюллетеней, за Моралеса проголосовали 42,39% избирателей, за Месу - 42,56%.

В воскресенье в Боливии прошли президентские и парламентские выборы. Первые результаты были опубликованы спустя почти четыре часа после завершения голосования и больше не обновлялись. Обеспокоенностью отсутствием новых данных выразили оппозиция Боливии, а также власти Аргентины, Бразилии, США и Организация американских государств.

Согласно действующим в Боливии законам, для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%. По мнению Месы, итоги прошедшего голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Моралес считает, что пока не подсчитанные голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре.