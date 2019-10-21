Президент Боливии увеличивает отрыв от основного конкурента на выборах

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 октября. /ТАСС/. Президент Боливии Эво Моралес лидирует на выборах главы государства с отрывом почти на 10%. Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовал в понедельник Высший избирательный суд республики после предварительного быстрого подсчета 94,98% голосов.

Согласно этим данным, за Моралеса проголосовали 46,42%. Его основного соперника - экс-президента Карлоса Месу - поддержали 37,06% избирателей.

Третье место занимает кандидат от Христианско-демократической партии Чи Юн Чунг с 8,82% голосов.

Согласно действующим в Боливии законам, для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%. Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, второй тур голосования пройдет 15 декабря.

Голосование на президентских и парламентских выборах прошло в Боливии в воскресенье, первые предварительные результаты были опубликованы спустя почти четыре часа после закрытия участков. После их оглашения Меса заявил, что итоги прошедшего голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Моралес в свою очередь сказал, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре.