Правящая Либеральная партия Канады лидирует на парламентских выборах

ОТТАВА, 22 октября. /ТАСС/. Правящая Либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо лидирует на парламентских выборах в Канаде. Таковы первые данные, опубликованные в понедельник национальной Избирательной комиссией.

В настоящее время данные приходят с участков из Атлантической Канады, где голосование уже завершилось. Либералы пока побеждают в 6 из 338 избирательных округов. Их поддерживают 52% избирателей, на втором месте идет Консервативная партия (34,8%), на третьем - Новая демократическая партия (10,2%).