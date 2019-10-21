Сенат Чили одобрил отмену повышения стоимости проезда в метро на фоне протестов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 октября. /ТАСС/. Сенат, верхняя палата парламента, Чили в понедельник одобрил законопроект, разрешающий президенту страны отменить повышение стоимости проезда в метро столицы страны, Сантьяго, вызвавшее массовые протесты. Об этом говорится на сайте законодательного органа южноамериканской республики.

Соответствующее решение поддержали 39 сенаторов, после того как днем ранее Палата депутатов (нижняя палата парламента) Национального конгресса 103 голосами одобрила внесенный президентом страны Себастьяном Пиньерой законопроект.

Таким образом, министерству транспорта и телекоммуникаций совместно с Минфином предстоит разработать соответствующий верховный акт, изыскав "ресурсы, позволяющие поддержать равновесие финансовой системы и компенсировать реальную стоимость тарифа". Данная мера обойдется бюджету страны приблизительно в $4,8 млн в этом году, говорится в публикации.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04) до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города страны.

В связи со сложившейся ситуацией Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице и ряде других городов, а также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. Несмотря на действующий уже третью ночь комендантский час, в городах продолжаются беспорядки, грабежи и поджоги.