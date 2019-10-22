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Оппозиционный кандидат заявил, что не признает победу Моралеса на выборах в Боливии

Карлос Меса заявил, что итоги голосования являются результатом махинаций

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 октября. /ТАСС/. Бывший президент Боливии Карлос Меса заявил в понедельник, что не признает возможную победу действующего главы государства Эво Моралеса в первом туре выборов.

"Мы не признаем эти итоги, которые являются результатом махинаций", - сказал он, выступая перед сторонниками и журналистами в городе Санта-Крусе. Трансляция велась в Facebook.

"Мы верим, что граждане не примут эти результаты, которые были сфальсифицированы. Мы посмотрим, что сможем сделать, но только в рамках демократического противодействия", - добавил Меса.

Согласно результатам предварительного быстрого подсчета голосов, полученным после обработки 95,22% бюллетеней, в пользу Моралеса выступили 46,41% избирателей. Его основного соперника Месу поддержали 37,06%.

Согласно действующим в Боливии законам, для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%. Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, второй тур голосования пройдет 15 декабря.

Голосование на президентских и парламентских выборах состоялось в Боливии в воскресенье, первые предварительные результаты были обнародованы спустя почти четыре часа после закрытия участков. После их публикации Меса заявил, что итоги голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Моралес в свою очередь сказал, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре.

Теги
Боливия
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