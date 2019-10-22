Демократы в Сенате хотят запретить Трампу проводить встречи с лидерами в его резиденциях

ТАСС, 22 октября. Группа демократов в Сенате США представила в понедельник законопроект, по которому администрация президента Дональда Трампа лишается права на проведение мероприятий с участием глав иностранных государств на территории собственности, принадлежащей американскому лидеру. Об этом сообщает газета The Hill.

Авторами законопроекта под названием "Изучение деятельности Белого дома, нацеленной на получение прибыли" (SWAMP), выступили сенаторы-демократы Мейзи Хироно (штат Гавайи), Джефф Меркли (штат Орегон) и Эд Марки (штат Массачусетс). Издание отмечает, что предлагаемая мера запретит администрации Трампа использовать деньги налогоплательщиков для организации двусторонних и многосторонних встреч американского президента с иностранными коллегами в принадлежащей ему собственности, в том числе в поместье Мар-а-Лаго, в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке и на курорте Trump National Doral Miami.

В то же время, указывает The Hill, законопроект имеет мало шансов на утверждение сенаторами в связи с тем, что большинством голосов в верхней палате Конгресса США обладают республиканцы.

Подобная инициатива в Сенате возникла после того, как на прошлой неделе руководитель аппарата Белого дома Мик Малвэни объявил о планах провести саммит Группы семи (G7) с 10 по 12 июня 2020 года на курорте Trump National Doral Miami.

Однако 19 октября Трамп написал в Twitter, что администрация США "из-за иррациональной враждебности СМИ и демократов" больше не рассматривает возможность проведения саммита в данном месте. "Мы начнем немедленно искать другие варианты, включая, возможно, Кэмп-Дэвид", - добавил американский лидер.

В начале сентября демократы в Палате представителей Конгресса начали расследование в связи с предполагаемыми попытками Трампа использовать служебное положение в целях личного обогащения за счет проведения официальных мероприятий на принадлежащих ему курортах.