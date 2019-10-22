В Ираке заявили, что Багдад вновь сталкивается с угрозой войны из-за ситуации в Сирии

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Иракское правительство обеспокоено тем, что операция Турции в Сирии может привести к проникновению на территорию Ирака террористов. Об этом сообщил в понедельник журналистам находящийся с официальным визитом в Вашингтоне заместитель премьер-министра Ирака по экономическим вопросам, министр финансов Фуад Хусейн. Его цитирует газета The Washington Post.

По словам Хусейна, ячейки террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) все еще остаются в некоторых иракских районах. Сейчас правительство опасается, что нестабильность в Сирии может привести к активизации боевиков. "Я боюсь, что из-за этих действий [Турции в Сирии] в очередной раз мы возродим ИГ <...> Вновь мы сталкиваемся с угрозой войны", - сказал министр.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.