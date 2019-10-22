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Император Японии доложил о вступлении на престол верховной богине Аматэрасу

Церемония проходила в Святилище трех храмов и была закрыта для публики

ТОКИО, 22 октября. /ТАСС/. Император Японии Нарухито провел во вторник в своем дворце закрытые для публики мистические церемонии, в ходе которых он символически сообщил божественным предкам и богам о своем вступлении на престол. Национальные телеканалы в прямом эфире транслировали, как монарх в высокой черной шапке и белоснежном одеянии проследовал в так называемое Святилище трех храмов в сопровождении придворных, также облаченных в средневековые костюмы.

В первую очередь 59-летний Нарухито зачитал сообщение, обращенное к мифической прародительнице японской императорской династии - богине Солнца Аматэрасу. Затем схожие ритуалы были совершены в храме, посвященном бывшим императорам, которые также считаются богами, и в святилище, где символически присутствуют другие божества национальной религии синто.

Придворные вносили при этом ларцы, в которых находятся так называемые священные регалии императора - меч и драгоценная яшма, ожерелье из которой, по преданию, носила богиня Солнца. Третья регалия - металлическое зеркало - хранится в храме, где символически пребывает сама Аматэрасу, глава синтоистского пантеона.

Затем такие же закрытые для посторонних церемонии провела в Святилище трех храмов 55-летняя императрица Масако, облаченная в белоснежные одежды по моде раннего средневековья и тяжелый парик с диадемой.

Главная церемония по случаю вступления Нарухито на престол состоится во вторник в его самом престижном "Сосновом зале" императорского дворца. На ней будут присутствовать около 2 тыс. гостей, включая высокопоставленных представителей 174 стран и территорий.

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