Сирийский аэродром в Табке принял вертолеты ВКС России

ТАБКА /Сирия/, 22 октября. /ТАСС/. Военный аэродром Табка в провинция Ракка на севере Сирии принял вертолеты ВКС России, безопасность этого стратегического объекта обеспечивают военнослужащие сирийской армии и союзные ей отряды, передает корреспондент ТАСС.

В 2014 году, во время гражданской войны в Сирии, построенный 50 лет назад аэродром под Табкой захватили террористы из запрещенной в РФ группировки "Исламское государство". Летом 2017 года их выбили отряды оппозиционных Дамаску "Сил демократической Сирии" (СДС), которые занимали проамериканскую позицию. После этого на протяжении более чем двух лет город Табка со всей провинцией находился под контролем СДС, а на аэродроме появилась американская военная база.

"Наша задача - обеспечить максимальную безопасность аэродрома, защищать его от возможных нападений. Когда сюда зашли боевики ИГ, они разнесли взлетно-посадочную полосу. За ними по горячим следам появились американцы, но не стали ничего восстанавливать. Сейчас наши военные разбирают завалы бетона, образовавшиеся после подрыва взлетно-посадочной полосы, а также убирают остатки разбитой техники на летном поле - там и машины обслуживания, и заправщики, и пожарные машины. Сейчас аэродром наш, и больше мы отсюда не уйдем", - сказал командир занятого на охране объекта подразделения сирийской армии.

Турция 9 октября объявила о проведении военной операции "Источник мира" на севере Сирии, бои начались с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции было заявлено создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

Через четыре дня глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. 16 октября силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе города Кобани (Айн-эль-Араб) в 150 км от Алеппо на севере Сирии. В тот же день силы коалиции оставили города Ракку и Табку на северо-востоке арабской республики.