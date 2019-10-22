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В Канаде завершилось голосование на парламентских выборах

Первыми голосование завершили жители Ньюфаундленда

ОТТАВА, 22 октября. /ТАСС/. Голосование на очередных парламентских выборах завершилось в понедельник в Канаде. Последние избирательные участки закрылись ровно в 19:00 (05:00 мск вторника) по местному времени на Тихоокеанском побережье страны.

Первыми голосование в 19:00 (02:00 мск 22 октября) по времени Оттавы завершили жители острова Ньюфаундленд - самой восточной точки Канады, а в 21:30 (04:30 мск 20 октября) закрылись избирательные участки в наиболее густонаселенных провинциях Онтарио и Квебек. Именно эти регионы являются ключевыми, так как в них расположены 199 из 338 избирательных округов.

В понедельник в Канаде проходили 43-е парламентские выборы. Жителям страны предстояло определить, кто будет в ближайшие четыре года представлять их интересы в нижней палате парламента - Палате общин. Лидер победившей партии займет кресло премьер-министра Канады.

Избирком Канады начал публиковать предварительные данные голосования сразу же после закрытия участков на востоке страны.

Теги
Канада
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