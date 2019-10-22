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Либеральная партия Трюдо побеждает на парламентских выборах в Канаде

Либералы побеждают в 144 из 338 избирательных округов
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо Charles Platiau/Pool photo via AP
Описание
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© Charles Platiau/Pool photo via AP

ОТТАВА, 22 октября. /ТАСС/. Правящая Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо побеждает на парламентских выборах и сможет сформировать правительство меньшинства. Таковы предварительные данные национальной Избирательной комиссии, опубликованные в понедельник.

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Согласно последним сведениям, либералы побеждают в 144 из 338 избирательных округов. Их главные конкуренты из Консервативной партии - в 107. "Квебекский блок" лидирует в 35 округах, затем следуют Новая демократическая партия (19) и "Зеленая партия" (1). В настоящее время данные поступили из 306 округов. Голосование в Тихоокеанской части Канады завершилось в 05:00 мск.

Всего в Канаде 338 избирательных округов по числу мест в Палате общин национального парламента. Для формирования правительства большинства партии-победительнице необходимо выиграть выборы минимум в 170 избирательных округах.

Теги
КанадаТрюдо, Джастин
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