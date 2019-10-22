Трамп: договор о ядерных вооружениях должен быть заключен между США, Россией и Китаем

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Вашингтон рассчитывает на то, что договор, который ограничивал бы разработки ядерных вооружений, должен быть заключен между США, Россией и Китаем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в понедельник вечером.

"Наши ядерные вооружения в потрясающем состоянии, они находятся на немыслимом доселе уровне. Мы разрабатываем новое ядерное [вооружение] - не потому, что я этого хочу. Как вы знаете, Россия играла с нами в нечестную игру с этим договором, поэтому мы вышли из него, - указал американский лидер. - Я уверен, что мы сможем собраться с Россией и Китаем и разработать новый договор, чтобы мы не продолжали это сумасшествие".

"Сейчас у нас самый мощный ядерный арсенал в мире, Россия - вторая, а Китай - третий, и это обходится очень дорого и представляет крайнюю опасность, это очень, очень опасно. - подчеркнул Трамп. - Ограничение - нам нужно ограничение. Нам не нужны 10 тыс. боеголовок".

"Китай и Россия, с которыми мы это обсуждаем, крайне заинтересованы в этом", - указал хозяин Белого дома. "Я думаю, что Россия хотела бы достичь соглашения, и я также думаю, что Китай хотел бы достичь соглашения. Это было бы потрясающе, я хотел бы быть частью этого", - заключил американский лидер.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свои действия отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.