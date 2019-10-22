Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер Южной Кореи прибыл в Токио

Ли Нак Ён надеется на улучшение отношений с Японией

СЕУЛ, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён прибыл во вторник в японскую столицу для участия в церемонии интронизации императора Нарухито. Об этом сообщает телеканал KBS.

"Нынешний визит в Японию отражает стремление южнокорейского правительства к укреплению дружественных отношений двух стран, несмотря на наличие разногласий по различным вопросам", - заявил Ли Нак Ён журналистам по прибытии в Токио.

Планируется, что 24 октября южнокорейский премьер встретится с главой правительства Японии Синдзо Абэ, представителями японских политических и экономических кругов, а также студентами. Ожидается, что он передаст Абэ личное послание от президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

На прошлой неделе Ли Нак Ён проинформировал журналистов, что Мун Чжэ Ин в беседе с ним ранее выразил намерение направить такое послание, отметив, что лидеры двух стран желают разрешения споров, считая это своей "исторической обязанностью". Премьер также подтвердил, что Сеул может пересмотреть свое решение о прекращении действия соглашения об обмене военной информацией с Японией, если Токио отменит ограничения на экспорт в Южную Корею стратегического сырья.

В начале июля Япония ужесточила контроль за экспортом в Республику Корея трех видов материалов, необходимых для производства современных полупроводников и дисплеев различных электронных устройств. В августе Токио вывел Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений поставлялись японские наноматериалы и высокотехнологические составляющие. В сентябре Сеул исключил Японию из аналогичного собственного списка приоритетных партнеров.

Теги
ЯпонияРеспублика КореяАбэ, СиндзоМун Чжэ Ин
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
Генштаб Ирана: Тегеран и Москва смогут стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке
Заместитель начальника штаба Мехди Раббани отметил, что между странами сложились хорошие отношения в военной сфере
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС