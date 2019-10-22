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Военная операция Турции на севере Сирии

Трамп сравнил Турцию и курдов в Сирии с дерущимися во дворе детьми

При этом американский президент подчеркнул, что сделки с турецкой стороной было довольно просто достичь

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп сравнил в понедельник Турцию, начавшую в Сирию военную операцию, и курдов с дерущимися во дворе детьми, которых разнимают Соединенные Штаты.

В интервью телеканалу Fox News он рассказал о договоренностях о приостановке турецкой военной операции, которые были достигнуты на минувшей неделе. "Пришло время вернуть наших солдат домой. Я не знаю, пошла бы [в итоге] Турция на то, что она сейчас сделала, и прекратила бы огонь. И я не знаю, ушли бы [в итоге] курды [без помощи США]. Это словно двое детей, дерущихся на детской площадке. Ты позволяешь им подраться в течение минуты, а потом разнимаешь их", - сказал американский лидер.

"Было довольно просто достичь сделки", - добавил он.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

Теги
СШАСирияТурцияТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
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Военная операция Турции на севере Сирии
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