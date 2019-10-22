СМИ: в нескольких городах Боливии начались протесты после оглашения результатов выборов

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 октября. /ТАСС/. Акции протеста проходят в понедельник вечером в ряде боливийских городов из-за несогласия с оглашенными результатами выборов президента, согласно которым победу одерживает действующий глава государства Эво Моралес. Об этом сообщила газета El Deber.

По ее данным, манифестации, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией, проходят в фактической столице страны Ла-Пасе и официальной столице Сукре, а также в городах Оруро, Санта-Крус, Кочабамба и Потоси.

В Сукре у здания местного отделения избирательного суда протестующие разожгли огонь. В Потоси и Кочабамбе из-за манифестаций у здания избирательной комиссии был приостановлен подсчет голосов.

Голосование на президентских и парламентских выборах прошло в Боливии в воскресенье, первые предварительные результаты были опубликованы спустя почти четыре часа после закрытия участков. После их оглашения бывший глава государства и кандидат в президенты Карлос Меса заявил, что итоги прошедшего голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Действующий лидер страны Эво Моралес в свою очередь сказал, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре.

Во вторник вечером Высший избирательный суд опубликовал новые данные предварительного быстрого подсчета голосов, согласно которым Моралес набирает необходимое количество голосов для победы в первом туре. Меса заявил, что не признает возможную победу нынешнего главы государства.