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Трамп заявил, что процедуру импичмента запустили из-за боязни демократов проиграть выборы

Американский лидер отметил, что само слово импичмент "подразумевает преступление или правонарушение на высочайшем уровне"

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Процедура импичмента президента США Дональда Трампа была запущена представителями Демократической партии из-за боязни уступить ему на выборах главы государства 2020 года. С таким заявлением американский президент выступил в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в понедельник вечером.

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"Импичмент для меня - грязное, отвратительное слово. Я не давал поводов для импичмента", - указал Трамп, подчеркнув, что само слово импичмент "подразумевает преступление или правонарушение на высочайшем уровне".

"Единственная причина, по которой они запустили процедуру импичмента, заключается в том, что они смотрят на опросы общественного мнения, и видят, что только что вышел [прогноз международного рейтингового агентства] Moody's. По его данным Трамп легко побеждает при всех трех возможных сценариях, - указал президент. - Они видят, что происходит".

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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