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Император Японии официально объявил о вступлении на престол в соответствии с конституцией

Церемония проходит в наиболее почетном "Сосновом зале" императорского дворца
Император Японии Нарухито Pool via AP
Описание
Император Японии Нарухито
© Pool via AP

ТОКИО, 22 октября. /ТАСС/. Император Японии Нарухито официально объявил во вторник о своем вступлении на престол в соответствии с конституцией страны и законом об императорском доме. Его обращение прозвучало во время церемонии по случаю интронизации, которая состоялась в Токио.

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"Я взошел на престол в соответствии с конституцией и законом об императорском доме. Проведя церемонию вступления на престол, мы объявляем об этом стране [Японии] и всему миру. Желая счастья народу и мира всему миру, я клянусь вместе с народом и на основе конституции выполнять свои обязанности в качестве символа японского государства и единства народа", - сказал монарх.

Он подчеркнул, что его отец Акихито находился на престоле более 30 лет и разделял с народом радость и горе. "Я искренне надеюсь, что Япония благодаря мудрости и непрерывным усилиям своего народа достигнет дальнейшего развития и внесет вклад в становление дружбы и мира в международном сообществе", - добавил император.

После этого премьер-министр Японии Синдзо Абэ поздравил Нарухито со вступлением на престол в качестве императора и символа нации. "Мы, японский народ, приложим все усилия к построению блестящего будущего мирной и исполненной надежд гордой Японии", - сказал глава правительства. В конце своей речи Абэ вместе с собравшимися троекратно прокричал "банзай", пожелав монарху долгих лет жизни.

Ритуал в "Сосновом зале"

Церемония прошла в наиболее почетном "Сосновом зале" дворца. В нем установили массивный трон высотой 6,5 м и весом 8 тонн, который был изготовлен в начале прошлого века в соответствии с древними образцами. Свою речь 59-летний император Нарухито зачитал с этого помоста. Он был облачен в коричневые одеяния по моде периода Хэйан (794-1185), которые разрешено носить только монарху. Рядом находился трон размерами поменьше для 55-летней императрицы Масако, также одетой в многослойное кимоно, сшитое по лекалам раннего Средневековья.

Для участия в церемонии в Японию прибыли 400 представителей 174 стран и территорий, включая более 70 монархов и глав государств. Поздравить императора приглашены также около 1,6 тыс. представителей всех слоев японского общества - руководители законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, члены кабинета и бывшие премьер-министры, губернаторы префектур, ученые, спортсмены, писатели, бизнесмены.

Среди прибывших - короли Бельгии, Бутана, Испании, Камбоджи, Малайзии, Нидерландов, британский наследный принц Чарльз, президенты Австрии, Индии, Венгрии, Филиппин, Финляндии. Россию представлял заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, Китай - зампредседателя КНР Ван Цишань, США - министр транспорта Элейн Чао. Кроме того, в Японию прибыли президенты Армении Армен Саркисян, Грузии Саломе Зурабишвили, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Молдавии Игорь Додон и Украины Владимир Зеленский.

В Токио с самого утра шел сильный дождь, что внесло некоторые коррективы в торжества по случаю интронизации. Ближайшие родственники и придворные в средневековых костюмах, почетный караул в столь же экзотических нарядах с мечами, луками и стрелами во время церемонии должны были находиться под открытым небом. Однако из-за непогоды их пришлось переместить под крышу.

Однако непосредственно перед церемонией дождь внезапно прекратился и даже на короткое время показалось солнце. Тем не менее второй раз вносить изменения и выставлять почетный караул на улице Управление делами императорского двора не стало.

Об императоре

В соответствии со специальным законом, Нарухито получил полномочия императора с наступлением 1 мая после того, как 30 апреля ушел на покой его отец - 85-летний бывший император Японии Акихито. Еще в 2016 году он выразил пожелание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Японское законодательство требует от монарха выполнять его обязанности пожизненно. Однако для Акихито было сделано исключение - парламент по инициативе правительства принял специальный закон, разрешающий ему покинуть престол. После отречения Акихито получил титул "почетного императора", он больше не будет принимать участие в государственных мероприятиях.

Нарухито - первый японский монарх, родившийся после капитуляции Токио во Второй мировой войне. Он закончил токийский элитный университет "Гакусюин" и Оксфорд. Супруга нового императора 55-летняя Масако - дочь известного в Японии дипломата, она закончила Токийский университет и Гарвард, до замужества делала успешную карьеру в МИД страны. У императорской четы есть один ребенок - дочь Айко, родившаяся 1 декабря 2001 года.

Новость обновлена (08:49 мск) - приводится дополнительная информация

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